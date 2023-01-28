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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени в феврале вырастут цены на электронику

28 января 2023, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени ждут дефицит и повышение цен на электронику

В Тюменской области вырастут цены на электронику. По прогнозам специалистов, в феврале стоимость видеокарт увеличится на 109%, игровых рулей и геймпадов — на 21% и 47% соответственно. Планшеты и колонки подорожают от 6 до 8%.
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Тюмень

Одновременно с этим на рынке возможен дефицит некоторых брендов, ушедших с российского рынка в 2022 году.

Эксперты отмечают, что товары, ввозимые в Россию посредством параллельного импорта, отличаются более высокими ценами из-за сложной логистической цепочки. Между тем, покупатели не хотят переплачивать за параллельный импорт и отказываются от товаров. Соответственно продавцы могут пересмотреть ассортимент представленной электроники и перейти на продажи реплик.

Ранее «Наш Город» писал, что в на тюменском авторынке на протяжении последних полутора лет сохраняется спрос на автомобили с пробегом. Наибольшей популярностью пользуются машины японских марок.

В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом
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#Общество#Экономика#Электроника#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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