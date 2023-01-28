В Тюмени в феврале вырастут цены на электронику

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Одновременно с этим на рынке возможен дефицит некоторых брендов, ушедших с российского рынка в 2022 году.
Эксперты отмечают, что товары, ввозимые в Россию посредством параллельного импорта, отличаются более высокими ценами из-за сложной логистической цепочки. Между тем, покупатели не хотят переплачивать за параллельный импорт и отказываются от товаров. Соответственно продавцы могут пересмотреть ассортимент представленной электроники и перейти на продажи реплик.
Ранее «Наш Город» писал, что в на тюменском авторынке на протяжении последних полутора лет сохраняется спрос на автомобили с пробегом. Наибольшей популярностью пользуются машины японских марок.