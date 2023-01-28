В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
По словам экспертов, это связано с тем, что стоимость автомобилей с пробегом существенно ниже стоимости новых машин. Цены на некоторые модели за последние несколько лет увеличились более, чем в два раза.
Наибольшей популярностью у тюменцев пользуются автомобили японских марок — китайскому автопрому горожане пока не доверяют. При этом, с каждым месяцем число предложений на вторичном рынке сокращается, пишет Мегатюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 60 раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана. В регион было ввезено порядка тысячи автомобилей.