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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом

28 января 2023, 04:59
Фото: 1MI

На тюменском авторынке сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом

Автомобили с пробегом продолжают пользоваться популярностью среди жителей Тюмени. Высокий спрос на б/у транспорт сохраняется на протяжении последних полутора лет.
Сюжет
Тюмень

По словам экспертов, это связано с тем, что стоимость автомобилей с пробегом существенно ниже стоимости новых машин. Цены на некоторые модели за последние несколько лет увеличились более, чем в два раза.

Наибольшей популярностью у тюменцев пользуются автомобили японских марок — китайскому автопрому горожане пока не доверяют. При этом, с каждым месяцем число предложений на вторичном рынке сокращается, пишет Мегатюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 60 раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана. В регион было ввезено порядка тысячи автомобилей.

В Тюменской области растут цены на новые автомобили
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Автомобили#Водители#Покупка#Покупательский спрос#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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