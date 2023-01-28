В Тюмени скончалась сотрудница областного департамента лесного комплекса

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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«Это тяжёлая потеря для семьи и для всех нас. Коллектив департамента и подведомственных учреждений выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Надежда останется в нашей памяти добрым, светлым и отзывчивым человеком», — отметили в ведомстве.
Прощание с Надеждой Захаровой пройдет сегодня, 28 января, в ритуальном зале на улице Юрия Семовских с 12:00 до 12:30.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени простились с Сергеем Шабановым, погибшим 3 января в ходе специальной военной операции. Трагедия произошла во время ведения боя в Соледаре Донецкой области.