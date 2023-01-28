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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Тюмени скончалась сотрудница областного департамента лесного комплекса

28 января 2023, 04:45
Фото: Департамент лесного комплекса_72

В Тюмени скончалась 36-летняя сотрудница регионального департамента лесного комплекса

В Тюмени сегодня пройдут похороны 36-летней сотрудницы департамента лесного комплекса Тюменской области. Надежда Захарова скончалась 26 января, сообщили в тг-канале ее коллеги. Причины смерти не называются.
Сюжет
Тюмень

«Это тяжёлая потеря для семьи и для всех нас. Коллектив департамента и подведомственных учреждений выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Надежда останется в нашей памяти добрым, светлым и отзывчивым человеком», — отметили в ведомстве.

Прощание с Надеждой Захаровой пройдет сегодня, 28 января, в ритуальном зале на улице Юрия Семовских с 12:00 до 12:30.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени простились с Сергеем Шабановым, погибшим 3 января в ходе специальной военной операции. Трагедия произошла во время ведения боя в Соледаре Донецкой области.

В Тюмени прошли похороны военного, погибшего в бою у Соледара
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#Общество#Новости тюмени#Похороны#Департамент лесного комплекса#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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