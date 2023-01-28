В Тюмени скончалась сотрудница областного департамента лесного комплекса

«Это тяжёлая потеря для семьи и для всех нас. Коллектив департамента и подведомственных учреждений выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Надежда останется в нашей памяти добрым, светлым и отзывчивым человеком», — отметили в ведомстве.