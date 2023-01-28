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Published Сегодня, 10:58

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В Тобольске возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей. Видео

28 января 2023, 10:58
Фото: 1MI

В Тобольске возле торгового центра избили человека на глазах у детей

В Тобольске сегодня утром очевидцы сняли на видео инцидент, произошедший в 7 микрорайоне недалеко от здания ТЦ «Жемчужина Сибири». На глазах у детей, катающихся с горки, двое молодых людей запинывали лежащего на земле человека.
Сюжет
Драка
Видео: 1MI

Силовиков вызвали на место происшествия сотрудники охраны торгового центра.

«Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, получив сигнал „тревога“ с охраняемого объекта, и предотвратили нарушение общественного порядка. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции», — рассказали «Нашему городу» в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудницы тюменской налоговой инспекции № 14 устроили драку прямо на рабочем месте. Конфликт между девушками возник на фоне личной неприязни.

В Тюмени налоговые инспекторы устроили драку под звуки гимна страны
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#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Росгвардия#Сотрудники Росгвардии#Драка#Тюменская область#Тобольск#Нападение
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