В Тобольске возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей. Видео

В Тобольске возле торгового центра избили человека на глазах у детей

В Тобольске сегодня утром очевидцы сняли на видео инцидент, произошедший в 7 микрорайоне недалеко от здания ТЦ «Жемчужина Сибири». На глазах у детей, катающихся с горки, двое молодых людей запинывали лежащего на земле человека.

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