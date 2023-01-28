В Тобольске возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей. Видео

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Силовиков вызвали на место происшествия сотрудники охраны торгового центра.
«Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, получив сигнал „тревога“ с охраняемого объекта, и предотвратили нарушение общественного порядка. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции», — рассказали «Нашему городу» в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудницы тюменской налоговой инспекции № 14 устроили драку прямо на рабочем месте. Конфликт между девушками возник на фоне личной неприязни.