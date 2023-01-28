Тюменские спасатели нашли мужчину без сознания в строящемся здании

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
«До момента эвакуации, поднявшись по приставной лестнице, мужчину осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, которые провели ряд мероприятий для поддержания стабильного состояния пострадавшего», — рассказали в ТОСЭР.
После этого при помощи альпинистского снаряжения пострадавшего мужчину эвакуировали и передали медикам. В настоящее время с ним все в порядке.
Двумя днями ранее аналогичный случай произошел в новостройке по улице Бориса Быстрых. Там также при проведении строительных работ потерял сознание мужчина.