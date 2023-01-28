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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Тюменские спасатели нашли мужчину без сознания в строящемся здании

28 января 2023, 06:52
Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО "ТОСЭР"

В Тюмени спасатели нашли 44-летнего мужчину без сознания в строящемся здании

В Тюмени сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования спасли 44-летнего мужчину. Он потерял создание при монтаже стропильной системы на деревянной «коробке» строящегося здания. Инцидент произошел в СНТ Радуга-2.
«До момента эвакуации, поднявшись по приставной лестнице, мужчину осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, которые провели ряд мероприятий для поддержания стабильного состояния пострадавшего», — рассказали в ТОСЭР.

После этого при помощи альпинистского снаряжения пострадавшего мужчину эвакуировали и передали медикам. В настоящее время с ним все в порядке.

Двумя днями ранее аналогичный случай произошел в новостройке по улице Бориса Быстрых. Там также при проведении строительных работ потерял сознание мужчина.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Спасатели#ТОСЭР#Тюмень#Тюменская область
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