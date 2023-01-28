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Posted 28 января 12:23

Published 28 января 12:23

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Тюменские автоинспекторы готовятся к ежегодной акции #СпецоперацияЛёд

28 января 2023, 12:23
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Тюмень готовится к соревнованиям сотрудников силовых структур #СпецоперацияЛед. Гонки на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду — уже стали традиционными. В этом году мероприятие пройдет на тюменской набережной 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторами мероприятия, которое в 2022 году собрало более 30 тысяч зрителей, выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, администрация города Тюмени и региональное общество «Динамо».

Для тюменцев, в том числе юных, пройдут мастер-классы патриотической направленности, будут работать выставки ретро- и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

Организаторы мероприятия приготовили для жителей города массу сюрпризов. Для тюменцев с 12 до 15 часов будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей.

На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция.

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