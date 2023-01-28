Тюменские автоинспекторы готовятся к ежегодной акции #СпецоперацияЛёд

Posted 28 января 12:23
Published 28 января 12:23
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Организаторами мероприятия, которое в 2022 году собрало более 30 тысяч зрителей, выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, администрация города Тюмени и региональное общество «Динамо».
Для тюменцев, в том числе юных, пройдут мастер-классы патриотической направленности, будут работать выставки ретро- и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.
Организаторы мероприятия приготовили для жителей города массу сюрпризов. Для тюменцев с 12 до 15 часов будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей.
На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция.