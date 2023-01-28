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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Тюменская область получит 500 миллионов рублей на выплаты безработным

28 января 2023, 04:19
Фото: 1MI

Мишустин выделил Тюменской области 500 миллионов рублей на безработных

Более 512 миллионов рублей получит Тюменская область из федерального бюджета на выплаты социальных пособий безработным гражданам. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Сюжет
Тюмень

Согласно документу, Тюменской области выделят 512 миллионов 849 тысяч рублей, ЯНАО — 121 миллион 705 тысяч рублей, Югре — 405,9 миллионов, Челябинской области — 194,5 миллиона рублей, Свердловской и Курганской областям — 193,3 и 736,6 миллионов рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года сократилось число безработных. По данным на 1 января, на учете в качестве безработных в органах занятости состоят 3,2 тысячи человек.

В Тюменской области стало меньше безработных
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Выплаты#Социальные выплаты#Безработные#Ежемесячное пособие#Тюмень#Тюменская область#Правительство РФ
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