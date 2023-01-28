Тюменская область получит 500 миллионов рублей на выплаты безработным

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Согласно документу, Тюменской области выделят 512 миллионов 849 тысяч рублей, ЯНАО — 121 миллион 705 тысяч рублей, Югре — 405,9 миллионов, Челябинской области — 194,5 миллиона рублей, Свердловской и Курганской областям — 193,3 и 736,6 миллионов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года сократилось число безработных. По данным на 1 января, на учете в качестве безработных в органах занятости состоят 3,2 тысячи человек.