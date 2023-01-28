Тюменец предлагал 15 тысяч рублей взятки инспектору ДПС за несоставление протокола

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. По данным расследования, тюменец в течение четырех часов пытался подкупить старшего инспектора полка ДПС ГИБДД. Однако сделать это ему так и не удалось.
Теперь автовладельца ждет суд. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД задержали 17 нетрезвых водителей. Все они отстранены от права управлять транспортными средствами, а автомобили эвакуированы на спецстоянки.