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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Тюменец предлагал 15 тысяч рублей взятки инспектору ДПС за несоставление протокола

28 января 2023, 11:23
Фото: 1MI

Тюменец предлагал 15 тысяч рублей старшему инспектору ДПС за несоставление протокола

Жителя Тюменской области будут судить за попытку дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. По данным расследования, тюменец в течение четырех часов пытался подкупить старшего инспектора полка ДПС ГИБДД. Однако сделать это ему так и не удалось.

Теперь автовладельца ждет суд. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД задержали 17 нетрезвых водителей. Все они отстранены от права управлять транспортными средствами, а автомобили эвакуированы на спецстоянки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Взятка#ГИБДД#Тюмень#Наказание#Суд#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Водители#Безопасность на дорогах#Тюменская область
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