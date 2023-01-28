Супруги из Исетского района отметили 50-летний юбилей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году родилось больше двоен, по сравнению с 2021 годом. Всего в регионе на свет появилось порядка 16 тысяч детей. В органазх ЗАГС было зарегистрировано 11,7 тысяч браков.