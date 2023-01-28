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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Супруги из Исетского района отметили 50-летний юбилей

28 января 2023, 03:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пара из Исетского района отметила 50-летие со дня свадьбы

50-летний юбилей совместной жизни отметила накануне семья Бердышевых из Исетского района. Виновникам торжества вручили юбилейную медаль и Благодарственное письмо губернатора Тюменской области. Также рассказали о возможности получить единовременную выплату.
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Тюмень

Супруги воспитали троих детей, а сейчас нянчатся с тремя внуками. Александр Харлампиевич работал на протяжении 33 лет водителем, Галина Петровна, закончила тобольский зооветтехникум, трудилась 31 год ветфельдшером исетской ветстанции. Оба имеют звание «Ветеран труда».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году родилось больше двоен, по сравнению с 2021 годом. Всего в регионе на свет появилось порядка 16 тысяч детей. В органазх ЗАГС было зарегистрировано 11,7 тысяч браков.

В Тюменской области подсчитали двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Юбилей#Брак#Праздник#Тюмень#Тюменская область
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