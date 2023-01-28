Супруги из Исетского района отметили 50-летний юбилей

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Супруги воспитали троих детей, а сейчас нянчатся с тремя внуками. Александр Харлампиевич работал на протяжении 33 лет водителем, Галина Петровна, закончила тобольский зооветтехникум, трудилась 31 год ветфельдшером исетской ветстанции. Оба имеют звание «Ветеран труда».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году родилось больше двоен, по сравнению с 2021 годом. Всего в регионе на свет появилось порядка 16 тысяч детей. В органазх ЗАГС было зарегистрировано 11,7 тысяч браков.