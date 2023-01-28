На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Погибли два человека

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, водитель Lada выезжал со второстепенной дороги, не пропустив большегруз.
В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня во второй воловине дня на трассе Тюмень — Тобольск -Ханты-Мансийск произошла массовая авария. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Травмы получили водители легковушки и КамАЗа.