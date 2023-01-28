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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Погибли два человека

28 января 2023, 15:08
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 199-м километре трассы столкнулись ВАЗ21099 и фура.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, водитель Lada выезжал со второстепенной дороги, не пропустив большегруз.

В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня во второй воловине дня на трассе Тюмень — Тобольск -Ханты-Мансийск произошла массовая авария. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Травмы получили водители легковушки и КамАЗа.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Водители#Гибель на дороге#Тюменская область#Видео
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