На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Погибли два человека

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня во второй воловине дня на трассе Тюмень — Тобольск -Ханты-Мансийск произошла массовая авария. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Травмы получили водители легковушки и КамАЗа.