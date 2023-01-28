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Posted 28 января 13:07

Published 28 января 13:07

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Ишимский музей приглашает юных тюменцев принять участие в творческом конкурсе

28 января 2023, 13:07
Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова
В Ишимском музейном комплексе имени П.П. Ершова начался прием работ на творческий конкурс «Сказка в ладошках 2023». Для участия в нем приглашаются дети и подростки, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Принести свои работы можно до 24 февраля 2023 года по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ершова, методический кабинет. Возраст участников конкурса от 3 до 15 лет. Первые десять работ уже поступили на конкурс поделок.

На конкурс могут быть представлены творческие работы в номинациях:

- «Нам со сказкой по пути» — это поделки из разных материалов по произведениям писателей-юбиляров: В.В. Медведева («Баранкин, будь человеком»), В.Ф. Одоевского («Мороз Иванович», «Городок в табакерке»), А.Н. Толстого («Золотой ключик или приключения Буратино») и т.д.

- «Девичьи украсы» — самодельные украшения (серьги, бусы, браслеты, подвесы) из разных материалов: бисер, текстиль, природные материалы и т.д. Предполагается также провести дефиле в девичьих украсах и в народном костюме.

- «Жили-были валенки» — в этой номинации можно представить валенок, как образ (сказочный персонаж), либо изготовить «Расписной валенок» (художественное и фантазийное оформление валенка с помощью различной техники и материалов). Дефиле на сцене в валенках и в любых костюмах также предусмотрено.

- «Хоровод дружбы» — участники конкурса могут представить изготовленные своими руками костюмы разных национальностей, живущих на территории Тюменской области. И продефилировать в них на сцене.

А можно поучаствовать и в «Карнавале сказочных героев», если создать костюм сказочного героя. Зрители и жюри оценят представленные костюмы на сцене.

 

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