Ишимский музей приглашает юных тюменцев принять участие в творческом конкурсе

Принести свои работы можно до 24 февраля 2023 года по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ершова, методический кабинет. Возраст участников конкурса от 3 до 15 лет. Первые десять работ уже поступили на конкурс поделок.