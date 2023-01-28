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Published Сегодня, 05:29

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Губернатор Тюменской области не будет публично отчитываться о доходах из-за СВО

28 января 2023, 05:29
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области засекретит свои доходы за 2022 год

Губернатор Тюменской области Александр Моор, члены правительства региона, депутаты облдумы и прочие госслужащие не будут публично отчитываться о доходах за 2022 год.
Сюжет
Тюмень

Согласно Указу президента России от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции», публичное декларирование доходов чиновников отменено на период проведения СВО.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных актов размещение в интернете на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом „О противодействии коррупции“ и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — отмечено в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области пройдут выборы губернатора Тюменской области. Участие в них примут более 2,6 миллионов избирателей. На проведение выборов главы региона из бюджета Тюменской области потратят более 670 миллионов рублей.

В выборах губернатора Тюменской области примут участие более 2 миллионов избирателей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Губернатор#Выборы губернатора#Доходы#Декларация о доходах#Тюмень#Тюменская область#Указы президента
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