Губернатор Тюменской области не будет публично отчитываться о доходах из-за СВО

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области пройдут выборы губернатора Тюменской области. Участие в них примут более 2,6 миллионов избирателей. На проведение выборов главы региона из бюджета Тюменской области потратят более 670 миллионов рублей.