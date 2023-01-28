Дело Бережного: опубликованы данные генетической экспертизы холодильника

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
«Генетическая экспертиза холодильника. Распилили на части. Доставили в Москву, исследовали. Следов ребенка там нет», — отметили защитники Бережного в комментариях под опубликованными документами.
Также, по их словам, была проведена экспертиза найденных в квартире Бережного волос, которая показала отсутствие их сходства с волосами Насти Муравьевой.
«Еще один вопрос назрел. Когда все-таки нашли на самом деле труп ребенка и почему он поступил в ТОБСМЭ, по словам эксперта, 20 августа, но при этом все протоколы от 19 августа», — подчеркнули защитники Бережного, отмечая несостыковки в деле.
Ранее «Наш Город» писал, что супруга Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 9-летней Анастасии Муравьевой, выступила с защитой мужа на федеральном канале в программе Андрея Малахова. Съемки передачи прошли еще в начале 2022 года, но в эфир она вышла только неделю назад, 20 января.