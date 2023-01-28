Дело Бережного: опубликованы данные генетической экспертизы холодильника

Ранее «Наш Город» писал, что супруга Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 9-летней Анастасии Муравьевой, выступила с защитой мужа на федеральном канале в программе Андрея Малахова. Съемки передачи прошли еще в начале 2022 года, но в эфир она вышла только неделю назад, 20 января.