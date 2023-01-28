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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Дело Бережного: опубликованы данные генетической экспертизы холодильника

28 января 2023, 11:57
Фото: nashgorod.ru

Новые подробности дела Бережного: опубликованы данные экспертизы холодильника

Защитники Виталия Бережного опубликовали новые подробности уголовного дела, доказывающих, по их мнению, невиновность Бережного. В группе VK «Фальсификация уголовного дела В.Бережного» выложены результаты генетическая экспертиза холодильника, где, по версии следствия, хранили тело убитого ребенка.
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Тюмень
«Генетическая экспертиза холодильника. Распилили на части. Доставили в Москву, исследовали. Следов ребенка там нет», — отметили  защитники Бережного в комментариях под опубликованными документами.

Также, по их словам, была проведена экспертиза найденных в квартире Бережного волос, которая показала отсутствие их сходства с волосами Насти Муравьевой.

«Еще один вопрос назрел. Когда все-таки нашли на самом деле труп ребенка и почему он поступил в ТОБСМЭ, по словам эксперта, 20 августа, но при этом все протоколы от 19 августа», — подчеркнули защитники Бережного, отмечая несостыковки в деле.

Ранее «Наш Город» писал, что супруга Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 9-летней Анастасии Муравьевой, выступила с защитой мужа на федеральном канале в программе Андрея Малахова.  Съемки передачи прошли еще в начале 2022 года, но в эфир она вышла только неделю назад, 20 января.

Жена Бережного выступила в программе у Малахова
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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