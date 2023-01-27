Жители центра Тюмени выступили против платной парковки на улице Елецкая

Более того, платная парковка может появиться на площади 400-летия города. Ранее на нее неоднократно жаловались горожане, она часто занята брошенными автомобилями. По данным администрации Тюмени, вопрос о введении платы за машиноместо на данном паркинге будет рассмотрен после проведения соответствующего анализа. Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была открыта в мае 2018 года. Продолжительное время в паркинге были свободны 90% мест.