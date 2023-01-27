Жители центра Тюмени выступили против платной парковки на улице Елецкая

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Updated Сегодня, 12:43
Они написали коллективное письмо, оно принято к рассмотрению 18 января.
«Ссылки на включение платной системы с 7 до 19 часов ничуть не улучшают положение, поскольку этот график вовсе не всегда совпадает с жизненным и рабочим графиком всех жильцов. Кроме того, среди нас есть пенсионеры, безработные и люди, работающие из дома», - сообщается в обращении тюменцев.
В течение многих лет местные жители оставляли машины вдоль улиц Елецкой и Орджоникидзе. С 30 января эти улицы будут входить в зону платной парковки. Днём и утром стоянок для машин не хватает. Работники местных офисов часто оставляют машины во дворе.
Ранее «Наш город» сообщал, что со следующей недели в платный режим переведут около 1,5 тысячи машино-мест в районе улиц Первомайская — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская. Платить нужно будет только в будние дни, с семи утра до семи вечера. В данный момент чиновники рассматривают вопрос о расширении возможностей бесплатной парковки на центральных улицах города, никаких постановлений пока не принято. 6 и 8 февраля на платных парковках появятся волонтёры. Они будут помогать автовладельцам проводить оплату за паркинг.
Более того, платная парковка может появиться на площади 400-летия города. Ранее на нее неоднократно жаловались горожане, она часто занята брошенными автомобилями. По данным администрации Тюмени, вопрос о введении платы за машиноместо на данном паркинге будет рассмотрен после проведения соответствующего анализа. Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была открыта в мае 2018 года. Продолжительное время в паркинге были свободны 90% мест.