Юноши, осквернившие сквер Победы, рассказали подробности, почему они так поступили

Нарушители полностью признали свою вину, оправдываясь тем, что им просто хотелось похулиганить. Один из молодых людей ответил, что оторвал буквы в состоянии алкогольного опьянения. Он извинилися перед земляками и обещал впредь больше не заниматься подобным хулиганством.