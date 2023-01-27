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Published Сегодня, 01:20

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Updated Сегодня, 01:24

Юноши, осквернившие сквер Победы, рассказали подробности, почему они так поступили

27 января 2023, 01:20
Фото: 1MI

В МВД разместили видео с допроса тюменцев, повредивших арку сквера Победы

Сотрудники областного УМВД допросили троих молодых людей, подозреваемых в правонарушении, и разместили соответствующее видео на странице своей официальной группы Вконтакте.
Сюжет
Полиция

Самому младшему из них – 18 лет. На видео было заметно, что он взволован. 

Нарушители полностью признали свою вину, оправдываясь тем, что им просто хотелось похулиганить. Один из молодых людей ответил, что оторвал буквы в состоянии алкогольного опьянения. Он извинилися перед земляками и обещал впредь больше не заниматься подобным хулиганством.

Напомним, тюменские полицейские поймали молодых людей, которые повредили арку сквера Победы в районе улицы Валерии Гнаровской. До 23 марта они будут под домашним арестом.

В Тюмени поймали двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы
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#Полиция#Допрос#Видео#Правонарушители#Хулиганы#Хулиганство#Подростковая преступность#Наказание#Домашний арест#Арест#Елена Чебоксарова
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