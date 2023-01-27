Юноши, осквернившие сквер Победы, рассказали подробности, почему они так поступили

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:24
Самому младшему из них – 18 лет. На видео было заметно, что он взволован.
Нарушители полностью признали свою вину, оправдываясь тем, что им просто хотелось похулиганить. Один из молодых людей ответил, что оторвал буквы в состоянии алкогольного опьянения. Он извинилися перед земляками и обещал впредь больше не заниматься подобным хулиганством.
Напомним, тюменские полицейские поймали молодых людей, которые повредили арку сквера Победы в районе улицы Валерии Гнаровской. До 23 марта они будут под домашним арестом.