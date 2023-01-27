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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В выходные сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

27 января 2023, 15:21
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на этих выходных пройдут «сплошные проверки»

28 и 29 января в Тюмени и других городах нашего региона пройдут «сплошные проверки» водителей на трезвость. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

В «сплошных проверках» будут участвовать общественники, главы подразделений Госавтоинспекции и муниципальных образований.

«Точечные» рейды проведут по местам, где уже случались «пьяные» автомобильные аварии.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что в текущем году от участия в дорожном движении отстранили уже 442 нетрезвых водителя. Каждый из них будут наказан по УК РФ за повторное управление транспортным средством после употребления алкоголя.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени осудили 47-летнего Ровшана Дашдамирова за продажу контрафактного алкоголя, которым он отравил десять тюменцев. Мужчина хранил приобретённый им суррогат в автомобиле «Газель» и торговом павильоне по улице Домостроителей.

 

В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине погибли 10 человек
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#Елена Чебоксарова#Сплошные проверки#Пьянство#Пьяная езда#Автомобилисты#Инспекторы#ГИБДД
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