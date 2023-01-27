В выходные сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В «сплошных проверках» будут участвовать общественники, главы подразделений Госавтоинспекции и муниципальных образований.
«Точечные» рейды проведут по местам, где уже случались «пьяные» автомобильные аварии.
Сотрудники ГИБДД напомнили, что в текущем году от участия в дорожном движении отстранили уже 442 нетрезвых водителя. Каждый из них будут наказан по УК РФ за повторное управление транспортным средством после употребления алкоголя.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени осудили 47-летнего Ровшана Дашдамирова за продажу контрафактного алкоголя, которым он отравил десять тюменцев. Мужчина хранил приобретённый им суррогат в автомобиле «Газель» и торговом павильоне по улице Домостроителей.