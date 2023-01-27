В Тюменской области подсчитали двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В 2021 году в Тюменской области на свет появились более 18,5 тысяч детей, в том числе 200 двойняшек и 3 тройни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень рождаемости упал с 12 до 11,5%. При этом он впервые превысил уровень смертности за последние два года — умерло в регионе 15,4 тысячи человек. Естественный прирост населения превысил 800 человек.
Было зарегистрировано 11,7 тысяч браков и 7 тысяч разводов. В 2021 году поженились около 10 тысяч пар, развелись — 6,2 тысячи семей.