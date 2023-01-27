В Тюменской области подсчитали двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень рождаемости упал с 12 до 11,5%. При этом он впервые превысил уровень смертности за последние два года — умерло в регионе 15,4 тысячи человек. Естественный прирост населения превысил 800 человек.