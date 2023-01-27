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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Тюменской области подсчитали двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году

27 января 2023, 04:10
Фото: 1MI

В Тюмени стало рождаться больше двоен в 2022 году

В семьях тюменцев в 2022 году на свет появились 202 двойни и две тройни. Всего в 2022 году в регионе родилось более 16 тысяч малышей.
Сюжет
Тюмень

В 2021 году в Тюменской области на свет появились более 18,5 тысяч детей, в том числе 200 двойняшек и 3 тройни.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень рождаемости упал с 12 до 11,5%. При этом он впервые превысил уровень смертности за последние два года — умерло в регионе 15,4 тысячи человек. Естественный прирост населения превысил 800 человек.

Было зарегистрировано 11,7 тысяч браков и 7 тысяч разводов. В 2021 году поженились около 10 тысяч пар, развелись  — 6,2 тысячи семей.

 

В Тюменской области упал уровень рождаемости
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рождаемость#Тюмень#Тюменская область#Демография
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