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Posted Сегодня, 20:55

Published Сегодня, 20:55

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

В Тюменской области накажут виновных за слив нечистот в лесном массиве

27 января 2023, 20:55
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Ишимском лесничестве зафиксирован нелегальный сброс отходов

Лесные инспекторы выявили, что на территориях площадью по 0,02 га в Ишимском лесничестве сливали жидкие бытовые отходы. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нашего региона.

Личность злоумышленников в настоящее время устанавливается. Их ожидает штраф: до 3,5 тысяч рублей для физических и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Жителям Тюменской области напомнили о необходимости проводить прием сточных вод по санитарным правилам на специальных пунктах, в противном случае это нарушение закона.

Ранее «Наш город» писал, что в России хотят запретить сбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
Глава РЭО Буцаев призвал запретить сброс отходов в канализацию
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#Елена Чебоксарова#Отходы#Сброс отходов#Жидкие отходы#Нарушение#Нарушение правил#Штраф#Штрафы#Видео
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