В Тюменской области накажут виновных за слив нечистот в лесном массиве

Posted Сегодня, 20:55
Published Сегодня, 20:55
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Личность злоумышленников в настоящее время устанавливается. Их ожидает штраф: до 3,5 тысяч рублей для физических и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Жителям Тюменской области напомнили о необходимости проводить прием сточных вод по санитарным правилам на специальных пунктах, в противном случае это нарушение закона.
Ранее «Наш город» писал, что в России хотят запретить сбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию.