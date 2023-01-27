nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В тюменских автобусах грязные сиденья из-за пакетов и сумок

27 января 2023, 11:11
Фото: ЧС Тюмень

Грязь на сиденьях тюменских автобусов: Пассажиры ставят на них свои пакеты и сумки

Тюменцы сообщают о грязных сиденьях в автобусах и маршрутках. Сидеть на них совсем не хочется. Люди полагают, что данная ситуация сложилась из-за пассажиров, которые ставят на сиденья сумки и пакеты, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
«Вот на днях был случай. На остановке школа 17, парень поставил пакеты на грязь, зашел в автобус и поставил на сидения пакеты. Кондуктор громко сделала замечание, он убрал пакеты, только грязь-то осталась», - отмечает подписчик паблика Максим М.

Сейчас на тюменских улицах грязно, из-за потепления снег подтаивает.

Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменскую маршрутку №83 в час пик уместились 45 человек. Горожане сообщают что похожая ситуация и с автобусом №2.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Автобусы#Погода#Тюменцы
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
Вчера, 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
Сегодня, 10:06