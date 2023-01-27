В тюменских автобусах грязные сиденья из-за пакетов и сумок

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«Вот на днях был случай. На остановке школа 17, парень поставил пакеты на грязь, зашел в автобус и поставил на сидения пакеты. Кондуктор громко сделала замечание, он убрал пакеты, только грязь-то осталась», - отмечает подписчик паблика Максим М.
Сейчас на тюменских улицах грязно, из-за потепления снег подтаивает.
Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменскую маршрутку №83 в час пик уместились 45 человек. Горожане сообщают что похожая ситуация и с автобусом №2.