В тюменских автобусах грязные сиденья из-за пакетов и сумок

Грязь на сиденьях тюменских автобусов: Пассажиры ставят на них свои пакеты и сумки

Тюменцы сообщают о грязных сиденьях в автобусах и маршрутках. Сидеть на них совсем не хочется. Люди полагают, что данная ситуация сложилась из-за пассажиров, которые ставят на сиденья сумки и пакеты, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».