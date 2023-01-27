В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую маленькую девочку

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Уже через 6 часов после публикации ориентировки стало известно, что школьницу нашли. По данным «Нашего города», к поиску привлекли следователей регионального СКР и волонтёров. Девочка всё это время была в подъезде соседнего дома. В отношении ребенка противоправных действий не совершалось.
Два дня назад «Наш город» отмечал, что в городе потерялась 81-летняя бабушка. Её тоже удалось очень быстро разыскать (примерно за 2 часа). Она ушла в неизвестном направлении из ОКБ №2.