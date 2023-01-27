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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую маленькую девочку

27 января 2023, 13:29
Фото: 1MI

Пропавшую в Тюменской слободе семилетнюю девочку нашли за 6 часов

В областной столице вечером 27 января нашли пропавшую Аню. Об этом «Нашему городу» сообщила мама девочки. Сообщения о розыске Ани разлетелись в соцсетях и местных СМИ в течение 50 минут.

Уже через 6 часов после публикации ориентировки стало известно, что школьницу нашли. По данным «Нашего города», к поиску привлекли следователей регионального СКР и волонтёров. Девочка всё это время была в подъезде соседнего дома.  В отношении ребенка противоправных действий не совершалось. 

Два дня назад «Наш город» отмечал, что в городе потерялась 81-летняя бабушка. Её тоже удалось очень быстро разыскать (примерно за 2 часа). Она ушла в неизвестном направлении из ОКБ №2.

Пропавшую 81-летнюю пенсионерку нашли в Тюмени за 2 часа
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Пропавшие#Поиски пропавших
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