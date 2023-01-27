В Тюмени родители и волонтеры ищут девочку Аню. Она не вернулась из гимназии

Маленькую семилетнюю девочку ищут в Тюменской слободе. Раньше она не терялась

В областной столице 27 января родители и волонтёры ищут девочку Аню. Она пропала в Тюменской слободе, девочка должны была вернуться домой после гимназии. Сообщение о розыске разместили десятки пабликов ВК.