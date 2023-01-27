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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Тюмени родители и волонтеры ищут девочку Аню. Она не вернулась из гимназии

27 января 2023, 12:12
Фото: Фото размещено с согласия родителей несовершеннолетнего

Маленькую семилетнюю девочку ищут в Тюменской слободе. Раньше она не терялась

В областной столице 27 января родители и волонтёры ищут девочку Аню. Она пропала в Тюменской слободе, девочка должны была вернуться домой после гимназии. Сообщение о розыске разместили десятки пабликов ВК.
«Не дошла после школы (гимназия №49 Тюменская слобода) домой. Была одета в чёрную куртку, опушка коричневая, белая шапка ушанка. Рюкзак чёрный с единорожками мелкими», - сообщается в паблике ВК «Калининский район. Тюмень».

Родители девочки просят сообщить любую информацию по телефону +7(912) 3949448 - мама Виктория. По её словам дочка никогда не терялась.

«Сбор желающих помочь в поисках можно сделать на парковке у дома по улице Протозанова, 8. Волонтеры и СК РФ уже подключились к поискам, отрабатывается маршрут из школы домой в Тюменской слободе», - сообщила мама девочки «Нашему городу».

 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Поисковики#Тюменцы
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