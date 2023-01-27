В Тюмени родители и волонтеры ищут девочку Аню. Она не вернулась из гимназии

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«Не дошла после школы (гимназия №49 Тюменская слобода) домой. Была одета в чёрную куртку, опушка коричневая, белая шапка ушанка. Рюкзак чёрный с единорожками мелкими», - сообщается в паблике ВК «Калининский район. Тюмень».
Родители девочки просят сообщить любую информацию по телефону +7(912) 3949448 - мама Виктория. По её словам дочка никогда не терялась.
«Сбор желающих помочь в поисках можно сделать на парковке у дома по улице Протозанова, 8. Волонтеры и СК РФ уже подключились к поискам, отрабатывается маршрут из школы домой в Тюменской слободе», - сообщила мама девочки «Нашему городу».