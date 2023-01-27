nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни»

27 января 2023, 03:33
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

В Тюмени бывший владелец «Конюшни» выкупил за 33 миллиона исторический особняк

Тюменские власти продали вековой особняк, «Дом Н. Л. Панкратьева», расположенный на улице Республики, 29. Здание площадью более 550 квадратных метров было выставлено на аукцион за 22 миллиона рублей в конце ноября.
Сюжет
Тюмень

По данным портала ГИС торги, выкупил старинный дом бизнесмен, руководитель редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник, ставший единственным участником торгов. Он предложил за особняк 33,3 миллиона рублей. Договор будет подписан в течение пяти дней.

«Дом Н. Л. Панкратьева» является объектом культурного наследия регионального значения. Новому владельцу здания предстоит за свой счет провести его реставрацию в соответствии с проектом, разработанным архитекторами.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября здание уже было успешно продано на торгах за 52 миллиона рублей индивидуальному предпринимателю Светлане Степановой. Однако впоследствии она отказалась от процедуры заключения договора. Торги были признаны несостоявшимися.

Власти Тюменской области пытаются продать памятник истории
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Торги#Аукцион#Здания#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
Вчера, 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
24 января 11:14