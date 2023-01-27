В Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни»

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
По данным портала ГИС торги, выкупил старинный дом бизнесмен, руководитель редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник, ставший единственным участником торгов. Он предложил за особняк 33,3 миллиона рублей. Договор будет подписан в течение пяти дней.
«Дом Н. Л. Панкратьева» является объектом культурного наследия регионального значения. Новому владельцу здания предстоит за свой счет провести его реставрацию в соответствии с проектом, разработанным архитекторами.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября здание уже было успешно продано на торгах за 52 миллиона рублей индивидуальному предпринимателю Светлане Степановой. Однако впоследствии она отказалась от процедуры заключения договора. Торги были признаны несостоявшимися.