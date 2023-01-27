В Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни»

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября здание уже было успешно продано на торгах за 52 миллиона рублей индивидуальному предпринимателю Светлане Степановой. Однако впоследствии она отказалась от процедуры заключения договора. Торги были признаны несостоявшимися.