В Тюмени под снос отправят около 200 домов

Всего будет снесено около 200 жилых домов. В том числе шестнадцать многоквартирных домов на улицах Саратовской, Щадринской, Курчатова, Кемеровской, Киевской, Минской, Комсомольской и Тюменской, Мориса Тореза, Новопортовской. Одиннадцать из них признаны аварийными.