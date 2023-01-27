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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Тюмени под снос отправят около 200 домов

Сегодня, 07:11

В Тюмени снесут около 200 домов ради реновации

В Тюмени снесут около двухсот домов ради реновации. Соответствующее решение принял глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень

Согласно опубликованным документам, под КРТ попадут земельные участки в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза и Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская.

Всего будет снесено около 200 жилых домов. В том числе шестнадцать многоквартирных домов на улицах Саратовской, Щадринской, Курчатова, Кемеровской, Киевской, Минской, Комсомольской и Тюменской, Мориса Тореза, Новопортовской. Одиннадцать из них признаны аварийными.

В перспективе на указанных улицах возведут 5-ти, 8-ми, 10-ти и 16 — этажные дома, медицинскиеи образовательные учреждения.

Общий объем строительства в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза составит 147 тысяч квадратных метров на площади 14,3 гектара. На земельном участке площадью 18,2 гектар в границе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская и Комсомольская 189,9 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Мострострой-11» стала победителем аукциона на право проведения КРТ на земельном участке площадью 2,7 гектар границе улиц Смоленская, Минская, Киевская.

«Мостострой-11» получил участки в центре Тюмени за 10 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Строительство#Снос домов#Реновация#Тюменская область#Земельные участки
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