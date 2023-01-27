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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине пострадали 6 человек

27 января 2023, 06:19
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили на 5,5 лет торговца паленой водкой, которой отравились 6 человек

На пять с половиной в колонию общего режима отправили 47-летнего торговца паленой водкой. Такое решение вынес суд.
Сюжет
Суд

Согласно материалам дела, в период с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года мужчина приобрел порядка сотни коробок с контрафактным алкоголем. Суррогатные спиртные напитки он продавал в торговой точке в Тюмени на улице Домостроителей. По его вине отравились шесть человек.

Свою вину в суде Ровшан Дашдамиров полностью признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, а также взыскали 200 тысяч рублей в рамках гражданского иска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре суд отправил в колонию на 4,5 года еще одного продавца суррогатного алкоголя. По вине торговца паленой водкой отравились шесть человек.

Торговца «паленой» водкой отправили на 4,5 года в тюрьму
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Наказание#Тюменская область#Водка#Контрафакт
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