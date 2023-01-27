В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине пострадали 6 человек

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:23
Согласно материалам дела, в период с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года мужчина приобрел порядка сотни коробок с контрафактным алкоголем. Суррогатные спиртные напитки он продавал в торговой точке в Тюмени на улице Домостроителей. По его вине отравились шесть человек.
Свою вину в суде Ровшан Дашдамиров полностью признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, а также взыскали 200 тысяч рублей в рамках гражданского иска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре суд отправил в колонию на 4,5 года еще одного продавца суррогатного алкоголя. По вине торговца паленой водкой отравились шесть человек.