В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине пострадали 6 человек

Согласно материалам дела, в период с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года мужчина приобрел порядка сотни коробок с контрафактным алкоголем. Суррогатные спиртные напитки он продавал в торговой точке в Тюмени на улице Домостроителей. По его вине отравились шесть человек.