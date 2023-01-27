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Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюмени налоговые инспекторы устроили драку под звуки гимна страны

27 января 2023, 08:01
Фото: 1MI

В Тюмени сотрудники налоговой инспекции устроили драку под гимн России

В Тюмени налоговые инспекторы устроили драку в здании инспекции № 14. По данным тг-канала Ural Mash, конфликт произошел между двумя сотрудницами на фоне личной неприязни. Примечательно, что драка прошла под звуки утреннего гимна страны.

В результате потасовки одна из сотрудниц получила удар калькулятором по голове, вторая — журналом. Обе девушки остались с ушибами и синяками. Сообщается, что на место ЧП приезжали сотрудники полиции.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10-летнего ребенка избили и ограбили на улице. Злоумышленниками заинтересовался Следственный комитет. Но в итоге школьник признался, что всю историю выдумал.

В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Конфликт#Драка#Налоговая инспекция#Тюменская область
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