В Тюмени налоговые инспекторы устроили драку под звуки гимна страны

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:09
В результате потасовки одна из сотрудниц получила удар калькулятором по голове, вторая — журналом. Обе девушки остались с ушибами и синяками. Сообщается, что на место ЧП приезжали сотрудники полиции.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10-летнего ребенка избили и ограбили на улице. Злоумышленниками заинтересовался Следственный комитет. Но в итоге школьник признался, что всю историю выдумал.