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В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину. Подозреваемый в СИЗО

27 января 2023, 10:21
Фото: 1MI

Подозреваемый в СИЗО: В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину

В областной столице суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двух мужчин, которые обвиняются в действиях сексуального характера с женщиной 1992 года рождения. Всё произошло 24 января.

По данным пресс-службы тюменских судов, под стражей находятся Анвар А. 1995 г.р. и Умиджон Э. 1999 г.р.

«24 января 2023 года около 23 часов в автомобиле «Рено Логан» на парковке около здания по улице Республики в городе Тюмени обвиняемые с применением насилия совершили иные действия сексуального характера с женщиной 1992 года рождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Мужчины будут находиться в СИЗО до 25 марта.

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменские силовики установили личность мужчины, изнасиловавшего 31-летнюю женщину. Его задержали.

В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в центре города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Тюменцы#Дела судебные#ГИБДД#Врачи
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