В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину. Подозреваемый в СИЗО

Подозреваемый в СИЗО: В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину

В областной столице суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двух мужчин, которые обвиняются в действиях сексуального характера с женщиной 1992 года рождения. Всё произошло 24 января.