В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину. Подозреваемый в СИЗО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По данным пресс-службы тюменских судов, под стражей находятся Анвар А. 1995 г.р. и Умиджон Э. 1999 г.р.
«24 января 2023 года около 23 часов в автомобиле «Рено Логан» на парковке около здания по улице Республики в городе Тюмени обвиняемые с применением насилия совершили иные действия сексуального характера с женщиной 1992 года рождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Мужчины будут находиться в СИЗО до 25 марта.
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменские силовики установили личность мужчины, изнасиловавшего 31-летнюю женщину. Его задержали.