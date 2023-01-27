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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени на Маяке ночью загорелся дом. Видео

27 января 2023, 04:35
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне ночью загорелся жилой дом

В тюменском микрорайоне Маяк сегодня ночью сгорел жилой дом. Огонь вспыхнул в частном двухэтажном доме площадью 117 квадратных метров на улице Магнитогорский переулок, 54. Видео пожара опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов поступил в дежурную часть в 00.07. На место ЧП были направлены 6 единиц техники, 2 звена газодымозащитной службы и 18 человек личного состава МЧС.

К половине первого ночи огонь был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал, но здание выгорело практически полностью — огонь повредил территорию около 100 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало коротко замыкание.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в дачном обществе «Дружба» во время пожара в частном жилом доме погиб мужчина. Его тело пожарные обнаружили во время тушения огня.

В тюменском СНТ во время пожара погиб мужчина
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Пожарные#МЧС#Видео
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