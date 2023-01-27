В Тюмени на Маяке ночью загорелся дом. Видео

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов поступил в дежурную часть в 00.07. На место ЧП были направлены 6 единиц техники, 2 звена газодымозащитной службы и 18 человек личного состава МЧС.
К половине первого ночи огонь был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал, но здание выгорело практически полностью — огонь повредил территорию около 100 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало коротко замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в дачном обществе «Дружба» во время пожара в частном жилом доме погиб мужчина. Его тело пожарные обнаружили во время тушения огня.