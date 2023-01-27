В трех районах Тюменской области на линию вышли новые автомобили скорой помощи

Posted 27 января 12:08
Published 27 января 12:08
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Спецтехнику для больницы закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту «Здравоохранение».
Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи пациентам. В них есть: портативные аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографамы и редукторы-ингаляторы.
«Новые машины улучшили доступность и качество оказания медицинской помощи. Появилась возможность более эффективно оказывать медпомощь за меньшее время», — отметили фельдшеры ОСМП.
В свою очередь главврач больницы Алексей Беглов напомнил, что развитие службы скорой помощи — одно из приоритетных направлений системы здравоохранения Тюменской области. По его словам, современные кареты скорой помощи не боятся плохих дорог и могут доехать даже в самый удаленный населенный пункт.
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.