В трех районах Тюменской области на линию вышли новые автомобили скорой помощи

В свою очередь главврач больницы Алексей Беглов напомнил, что развитие службы скорой помощи — одно из приоритетных направлений системы здравоохранения Тюменской области. По его словам, современные кареты скорой помощи не боятся плохих дорог и могут доехать даже в самый удаленный населенный пункт.