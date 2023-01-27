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Posted 27 января 12:08

Published 27 января 12:08

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В трех районах Тюменской области на линию вышли новые автомобили скорой помощи

27 января 2023, 12:08
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Автомобильный парк скорой помощи в областной больнице № 11 в Голышманово пополнился тремя машинами. Новые скорые уже вышли на линии в Омутинском, Юргинском и в Голышмановском районах, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Спецтехнику для больницы закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту «Здравоохранение».

Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи пациентам. В них есть: портативные аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографамы и редукторы-ингаляторы.

«Новые машины улучшили доступность и качество оказания медицинской помощи. Появилась возможность более эффективно оказывать медпомощь за меньшее время», — отметили фельдшеры ОСМП.

В свою очередь главврач больницы Алексей Беглов напомнил, что развитие службы скорой помощи — одно из приоритетных направлений системы здравоохранения Тюменской области. По его словам, современные кареты скорой помощи не боятся плохих дорог и могут доехать даже в самый удаленный населенный пункт.

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

 

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