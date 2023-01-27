В пятницу Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Серьёзные заторы на улицах Ямской, Дружбы, Профсоюзной, 50 лет Октября, Республики. На Запольной до сих пор идут ремонтные работы, скорость машин в этом районе снизилась до 5 км/ч. Вчера пробки составили семь баллов.
В южной части Объездной дороги собралась пробка почти на 4 километра. На Щербакова при выезде из города серьёзных заторов не наблюдается.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители дома на улице Свердлова пожаловались в администрацию на зону платной парковки. Им уже сейчас очень сложно припарковать машину.