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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В пятницу Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

27 января 2023, 13:07
Фото: 1MI

В Тюмени вечером снова девятибалльные пробки

В областной столице 27 января фиксируется 8 аварий. Пробки в городе растянулись на 9 баллов. По данным сервиса 2ГИС, на Объездной дороге произошли 2 автомобильные аварии.

Серьёзные заторы на улицах Ямской, Дружбы, Профсоюзной, 50 лет Октября, Республики. На Запольной до сих пор идут ремонтные работы, скорость машин в этом районе снизилась до 5 км/ч. Вчера пробки составили семь баллов. 

В южной части Объездной дороги собралась пробка почти на 4 километра. На Щербакова при выезде из города серьёзных заторов не наблюдается.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители дома на улице Свердлова пожаловались в администрацию на зону платной парковки. Им уже сейчас очень сложно припарковать машину.

Жители центра Тюмени выступили против платной парковки на улице Елецкая
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#ГИБДД#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Жалобы
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