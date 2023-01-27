В пятницу Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

Серьёзные заторы на улицах Ямской, Дружбы, Профсоюзной, 50 лет Октября, Республики. На Запольной до сих пор идут ремонтные работы, скорость машин в этом районе снизилась до 5 км/ч. Вчера пробки составили семь баллов.