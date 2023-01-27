В лобовой аварии в Уватском районе погибли два человека. Видео

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 05:23
По данным ГИБДД по Тюменской области, на 428-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Nissan Teana и грузовик Scania. Водитель Nissan выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Легковушка буквально заехала под передние колеса фуры.
В результате ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля, жительница Надыма, и 25-летняя пассажирка, жительница Тюмени. Водитель Scania не пострадал.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются. Известно, что за последний год 29-летнюю водительнице Nissan Teana выписали десять штрафов за превышение разрешенного скоростного режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером в Тюмени в районе Гилевской рощи произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля. В аварии пострадал один человек.