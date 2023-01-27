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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В лобовой аварии в Уватском районе погибли два человека. Видео

27 января 2023, 04:48
Фото: ГИБДД

Две девушки погибли в лобовом ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Жуткая авария произошла в четверг вечером в Уватском районе. В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По данным ГИБДД по Тюменской области, на 428-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Nissan Teana и грузовик Scania. Водитель Nissan выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Легковушка буквально заехала под передние колеса фуры.

В результате ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля, жительница Надыма, и 25-летняя пассажирка, жительница Тюмени. Водитель Scania не пострадал.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются. Известно, что за последний год 29-летнюю водительнице Nissan Teana выписали десять штрафов за превышение разрешенного скоростного режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером в Тюмени в районе Гилевской рощи произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля. В аварии пострадал один человек.

В Тюмени в районе Гилевской рощи произошло серьезное ДТП. Есть пострадавший
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#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#ДТП#Авария#Тюменская область#Видео
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