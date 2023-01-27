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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в Тюмени подвели итоги 2022 года

27 января 2023, 09:54
Фото: nashgorod.ru

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа рассмотрено более 11 тысяч дел за год

Сегодня состоялось заседание судей и работников аппарата Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, на котором обсудили итоги деятельности за прошлый год. За год было рассмотрено более 11 тысяч дел.
Сюжет
Тюмень

По итогам 2022 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа стал первым по показателю качества работы арбитражных окружных судов по всей стране. Такие же показатели у Поволжского, Уральского и Центрального округов. 

В ходе совещания председатель суда Владислав Иванов ознакомил присутствующих с различными показателями работы — от общего числа дел до числа объявления перерыва. Например, перерывы в заседаниях объявляли 455 раз, это на 75 раз больше, чем в 2021 году.

«Полагаю, что это положительная практика, ведь этим мы не затягиваем и не нарушаем сроки рассмотрения дел, соблюдаем право сторон на судебную защиту в установленный срок», — объяснил Владислав Иванов.

Наибольшее число рассмотренных дел относятся к следующим категориям: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору (34,7% от общего числа споров), о несостоятельности (банкротстве), по гражданским правоотношениям (80,8%), по административным правоотношениям (19,2%).

Видео: nashgorod.ru

Суд кассационной инстанции так же продолжает работу по взаимодействию с арбитражными судами Западно-Сибирского округа по вопросам качества отправления правосудия и формирования судебной практики.

На мероприятии должен был присутствовать главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, но перед началом председатель сообщил, что его не будет в связи со срочным отъездом.

Фото: nashgorod.ru

Кроме подведения итогов, на совещании торжественно проводили в отставку судей Наталью Куприну, Ингу Малышеву и Татьяну Терентьеву. Коллеги поздравили профессионалов и пожелали хорошего отдыха. 

В этот же день подвели итоги конкурса «Лучший по профессии — 2022». Победителей номинаций «Лучший помощник судьи — 2022» и «Лучший специалист отдела делопроизводства — 2022» наградили подарками и денежными призами.

#Анна Доронина#Арбитражный суд#Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа#Итоги года#Общество#Тюмень#Суд#Тюменская область#Видео
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