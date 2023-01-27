В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в Тюмени подвели итоги 2022 года

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По итогам 2022 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа стал первым по показателю качества работы арбитражных окружных судов по всей стране. Такие же показатели у Поволжского, Уральского и Центрального округов.
В ходе совещания председатель суда Владислав Иванов ознакомил присутствующих с различными показателями работы — от общего числа дел до числа объявления перерыва. Например, перерывы в заседаниях объявляли 455 раз, это на 75 раз больше, чем в 2021 году.
«Полагаю, что это положительная практика, ведь этим мы не затягиваем и не нарушаем сроки рассмотрения дел, соблюдаем право сторон на судебную защиту в установленный срок», — объяснил Владислав Иванов.
Наибольшее число рассмотренных дел относятся к следующим категориям: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору (34,7% от общего числа споров), о несостоятельности (банкротстве), по гражданским правоотношениям (80,8%), по административным правоотношениям (19,2%).
Суд кассационной инстанции так же продолжает работу по взаимодействию с арбитражными судами Западно-Сибирского округа по вопросам качества отправления правосудия и формирования судебной практики.
На мероприятии должен был присутствовать главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, но перед началом председатель сообщил, что его не будет в связи со срочным отъездом.
Кроме подведения итогов, на совещании торжественно проводили в отставку судей Наталью Куприну, Ингу Малышеву и Татьяну Терентьеву. Коллеги поздравили профессионалов и пожелали хорошего отдыха.
В этот же день подвели итоги конкурса «Лучший по профессии — 2022». Победителей номинаций «Лучший помощник судьи — 2022» и «Лучший специалист отдела делопроизводства — 2022» наградили подарками и денежными призами.