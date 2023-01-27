В 60 раз вырос ввоз машин из Казахстана в Тюменскую область

Ввоз машин из Казахстана в Тюменскую область увеличился почти в 60 раз. При этом утилизационный сбор за ввезенный физлицами транспорт составил 20% от общего объема платежей таможни в федеральный бюджет. В декабре «Наш город» уже отмечал подобную тенденцию.