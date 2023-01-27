nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В 60 раз вырос ввоз машин из Казахстана в Тюменскую область

27 января 2023, 11:52
Фото: 1MI

Ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область увеличился сразу в 60 раз

Тюменская таможня зафиксировала всплеск ввоза автомобилей. На прошедшей пресс-конференции начальник ведомства Владимир Зябко отметил, что самыми популярными марками стали Hyundai и Kia.
«Более тысячи автомобилей было ввезено физлицами, 66% транспортных средств приходятся на граждан, которые проживают на юге Тюменской области», — сообщил Владимир Зябко агенству «Интерфакс».

Ввоз машин из Казахстана в Тюменскую область увеличился почти в 60 раз. При этом утилизационный сбор за ввезенный физлицами транспорт составил 20% от общего объема платежей таможни в федеральный бюджет. В декабре «Наш город» уже отмечал подобную тенденцию.

В десятки раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Экономика#Безопасность на дорогах#Тюменцы#Дороги
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
Вчера, 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
Сегодня, 10:06