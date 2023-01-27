Ученики тюменской школы юных нейроинженеров приглашены на стажировку в ИТ-компанию

Игорь написал программу для отслеживания лиц на видеотрансляциях. Его нейросеть имеет открытый исходный код, и другие разработчики могут использовать ее в своих проектах. В январе 2023 года школьнику удалось впервые протестировать свое изобретение со специалистами ГТРК «Регион-Тюмень». Специалисты отметили, что такой проект может быть использован как на телевидении для автоматизации трансляций на больших мероприятиях, так и в других областях.