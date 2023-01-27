Ученики тюменской школы юных нейроинженеров приглашены на стажировку в ИТ-компанию

Posted 27 января 13:07
Published 27 января 13:07
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
София Шумилова и Игорь Дышлевский — ученики тюменской Школы юных нейроинженеров. За время своего обучения старшеклассники создали проекты на основе нейросетей, которые имеют большую практическую пользу.
Так, София создала нейросеть, которая определяет наличие меланомы по фотографиям. По словам юной изобретательницы, нейросеть способна повысить процент точного определения злокачественных образований по фотографиям родинок. Сейчас врачи выявляют это при зрительном осмотре.
Игорь написал программу для отслеживания лиц на видеотрансляциях. Его нейросеть имеет открытый исходный код, и другие разработчики могут использовать ее в своих проектах. В январе 2023 года школьнику удалось впервые протестировать свое изобретение со специалистами ГТРК «Регион-Тюмень». Специалисты отметили, что такой проект может быть использован как на телевидении для автоматизации трансляций на больших мероприятиях, так и в других областях.
Оба проекта ребята защищали в мае 2022 года перед комиссией, среди которой были эксперты лаборатории NtechLab — мирового лидера в области видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Коллеги заинтересовались не только проектами ребят, но и их навыками и увлеченностью ИТ-технологиями. Поэтому школьников пригласили на летнюю стажировку в компанию, где они смогут поработать с реальными проектами, глубже изучить нейросети и попробовать себя в роли профессиональных нейроинженеров.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «За четыре года работы Школы юных нейроинженеров мы наблюдаем постоянный рост навыков наших учеников, видим, как усложняются их разработки. К нам приходят замотивированные ребята, которые серьезно интересуются нейросетями и хотят в будущем связать свою профессиональную деятельность со сложным, но интересным миром искусственного интеллекта. Благодарю коллег из компании NtechLab за возможность дать школьникам уже сейчас попробовать себя в роли настоящих специалистов в работе с нейросетями».