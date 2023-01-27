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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Тюменским родителям рассказали про график выдачи детских пособий

27 января 2023, 16:55
Фото: 1MI

Тюменцы будут получать пособия на детей третьего числа каждого месяца

Жители Тюменской области получат детские выплаты за февраль третьего марта. Об этом рассказали в социальном фонде России по Тюменской области.
Сюжет
Дети

Деньги будут поступать родителям на банковский счет каждый новый месяц за предыдущий. Так, в марте они получат февральские выплаты, в апреле — мартовские.

Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году размер декретных выплат увеличится: если роды протекали без осложнений — до 383 178 рублей, если с осложнениями — до 426 970 рублей, а для тех женщин, которые ожидают сразу двух и более детей — до 530 976 рублей. Ежемесячное пособие при рождении малыша отныне будет выплачиваться в размере 23 011 рублей, а ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет  — 33 282 рубля.

МФЦ в Тюменской области начали принимать заявления на единое пособие на детей
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#Елена Чебоксарова#Социальный фонд#Дети#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Выплаты на детей#Пособия#Тюменцы#Родители
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