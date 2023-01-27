Тюменским родителям рассказали про график выдачи детских пособий

Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году размер декретных выплат увеличится: если роды протекали без осложнений — до 383 178 рублей, если с осложнениями — до 426 970 рублей, а для тех женщин, которые ожидают сразу двух и более детей — до 530 976 рублей. Ежемесячное пособие при рождении малыша отныне будет выплачиваться в размере 23 011 рублей, а ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет — 33 282 рубля.