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Updated Сегодня, 05:22

Тюменские власти судятся с производителем туалетной бумаги и салфеток

27 января 2023, 05:20
Фото: 1MI

Тюменские власти пытаются отсудить у производителя туалетной бумаги 1,7 млн рублей

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области пытается взыскать с производителя бумажных изделий, компании «ПиТиЭль» порядка 1,7 миллиона рублей штрафа за нарушений условий госконтракта на выполнение работ по замерам твердых коммунальных отходов.
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Тюмень

Ведомство в одностороннем порядке отказалось выполнять госконтракт, поскольку посчитало, что «ПиТиЭль» проводило работы ненадлежащим образом, и подало иск в Арбитражный суд на ООО. Последнее, в свою очередь, пытается добиться в суде признание данного решение незаконным.

Рассмотрение дела назначено на 1 марта 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно данным из открытых источников, ООО «ПиТиЭль» работает на тюменском рынке с 2014 года. Компания занимается производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. В 2021 году выручка предприятия увеличилась на 44%  — до 40 миллионов рублей, чистая прибыль составила 71 тысячу рублей (рост на 492%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году компания «Мострострой-11» построит надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». На эти цели из бюджета потратят около 250 миллионов рублей.

Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
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#Общество#Новости тюмени#Арбитражный суд#Иск#Тюмень#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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