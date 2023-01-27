Тюменские власти судятся с производителем туалетной бумаги и салфеток

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Ведомство в одностороннем порядке отказалось выполнять госконтракт, поскольку посчитало, что «ПиТиЭль» проводило работы ненадлежащим образом, и подало иск в Арбитражный суд на ООО. Последнее, в свою очередь, пытается добиться в суде признание данного решение незаконным.
Рассмотрение дела назначено на 1 марта 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Согласно данным из открытых источников, ООО «ПиТиЭль» работает на тюменском рынке с 2014 года. Компания занимается производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. В 2021 году выручка предприятия увеличилась на 44% — до 40 миллионов рублей, чистая прибыль составила 71 тысячу рублей (рост на 492%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году компания «Мострострой-11» построит надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». На эти цели из бюджета потратят около 250 миллионов рублей.