Тюменские власти готовы потратить около миллиарда рублей ради безопасности жителей

В 2023 году Моор пообещал продолжить борьбу за безопасность населения региона и готов выделить на это из бюджета немалые средства. Губернатор подчеркнул, что уверен: с помощью правительства ОВД справятся с поставленными перед ними задачами, какими бы сложными они ни были.