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Posted Сегодня, 20:58

Published Сегодня, 20:58

Modified Сегодня, 21:00

Updated Сегодня, 21:00

Тюменские власти готовы потратить около миллиарда рублей ради безопасности жителей

27 января 2023, 20:58
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области на борьбу с преступностью выделят свыше 740 млн рублей

На расширенном заседании коллегии областного УМВД подвели итоги прошлого года. Об этом сообщил в своих соцсетях Александр Моор.

Губернатор выразил благодарность стражам порядка за продуктивную трудовую деятельность: в 2022 году количество преступлений в Тюменской области снизилось и стало меньше ДТП.

В 2023 году Моор пообещал продолжить борьбу за безопасность населения региона и готов выделить на это из бюджета немалые средства. Губернатор подчеркнул, что уверен: с помощью правительства ОВД справятся с поставленными перед ними задачами, какими бы сложными они ни были.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за 2022 год зафиксировали почти 2000 особо тяжких преступлений, зарегистрировано 64 убийства. При этом более 6000 преступлений произошло в области IT.

Число особо тяжких преступлений существенно увеличилось в Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Преступность#Преступления#Правонарушения#Борьба с преступностью#Безопасность#Александр Моор
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