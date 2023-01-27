Тюменские власти готовы потратить около миллиарда рублей ради безопасности жителей

Posted Сегодня, 20:58
Published Сегодня, 20:58
Modified Сегодня, 21:00
Updated Сегодня, 21:00
Губернатор выразил благодарность стражам порядка за продуктивную трудовую деятельность: в 2022 году количество преступлений в Тюменской области снизилось и стало меньше ДТП.
В 2023 году Моор пообещал продолжить борьбу за безопасность населения региона и готов выделить на это из бюджета немалые средства. Губернатор подчеркнул, что уверен: с помощью правительства ОВД справятся с поставленными перед ними задачами, какими бы сложными они ни были.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за 2022 год зафиксировали почти 2000 особо тяжких преступлений, зарегистрировано 64 убийства. При этом более 6000 преступлений произошло в области IT.