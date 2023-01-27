Тюменские предприятия высоко оценили помощь службы занятости при подборе кадров

— Когда меня приглашали на совместное мероприятие со службой занятости, было некое подозрение, что встреча пройдет формально. Но сегодня я увидела неравнодушные горящие глаза руководителей, услышала очень много полезной информации. И я точно знаю, что мы продолжим сотрудничество, — сказала Нина Козина, директор по персоналу компании «Бентек».