Тюменские экодома завоевали сердца тюменцев: коворкинги посетили 4 тысячи человек

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Первая площадка работает уже три месяца, вторая впервые открыла двери только в середине декабря — но в каждом экодоме уже есть свои постоянные гости. Это обычные тюменцы, которые дают вторсырьё, компании друзей, семьи и целые классы — занятие по душе здесь найдётся для каждого.
«Например, на днях в экодоме „Гудвин“ состоялась необычная экскурсия на двух языках. У нас в гостях побывали ученики международной частной школы. Так как несколько ребят ещё только учат русский язык преподаватели переводили рассказ работников коворкинга на английский язык», — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании отметили, что все мероприятия в экодоме бесплатные, единственная награда за полезные знания и хорошее настроение — это вторсырьё. Уточнить подробности, записаться на мастер-класс или коллективную экскурсию можно на странице регоператора ТЭО в соцсети ВКонтакте.