Тюменские экодома завоевали сердца тюменцев: коворкинги посетили 4 тысячи человек

Первая площадка работает уже три месяца, вторая впервые открыла двери только в середине декабря — но в каждом экодоме уже есть свои постоянные гости. Это обычные тюменцы, которые дают вторсырьё, компании друзей, семьи и целые классы — занятие по душе здесь найдётся для каждого.