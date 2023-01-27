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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Тюменские экодома завоевали сердца тюменцев: коворкинги посетили 4 тысячи человек

27 января 2023, 07:08
Фото: ООО "ТЭО"

Тюменские экодома завоевали сердца тюменцев: коворкинги посетили 4 тысячи человек

Более 4,5 тысяч посетителей приняли тюменские экодома «Гудвин» и «Центральный» с момента запуска экопросветительского проекта в Тюменской области.
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Тюмень

Первая площадка работает уже три месяца, вторая впервые открыла двери только в середине декабря — но в каждом экодоме уже есть свои постоянные гости. Это обычные тюменцы, которые дают вторсырьё, компании друзей, семьи и целые классы — занятие по душе здесь найдётся для каждого.

«Например, на днях в экодоме „Гудвин“ состоялась необычная экскурсия на двух языках. У нас в гостях побывали ученики международной частной школы. Так как несколько ребят ещё только учат русский язык преподаватели переводили рассказ работников коворкинга на английский язык», — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании отметили, что все мероприятия в экодоме бесплатные, единственная награда за полезные знания и хорошее настроение — это вторсырьё. Уточнить подробности, записаться на мастер-класс или коллективную экскурсию можно на странице регоператора ТЭО в соцсети ВКонтакте.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюмень#ТЭО#ООО "ТЭО"
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