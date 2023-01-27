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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Требуем зрелищ! Тюменцы обсуждают в соцсетях драку в налоговой

27 января 2023, 10:57
Фото: 1MI

Тюменцы горячо обсуждают драку сотрудниц в местной налоговой

В социальных сетях тюменцы горячо обсуждают драку сотрудников в налоговой инспекции. Некоторые из них хотели бы «почитать новости» о выяснении отношений работников других ведомств.

За 40 минут сообщение про инцидент в налоговой собрало почти 200 репостов. Комментаторы обсудили работу в женском коллективе и искали видео случившегося.

«Судебные приставы не хотят подраться?», - иронизирует подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» Иван П.

Напомним, что «Наш город» запросил комментарий по данному инциденту в УМВД по Тюменской области.

«Ну в последний день никак не могли перетерпеть друг друга, детский сад какой-то, начальник если видел что конфликт в коллективе, должны были пресечь это ранее», - отметила Юлия Фролова.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице сотрудники налоговой инспекции устроили драку под гимн России.

В Тюмени налоговые инспекторы устроили драку под звуки гимна страны
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюменцы#Налоговая служба#Люди#Погода
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