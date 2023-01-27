Требуем зрелищ! Тюменцы обсуждают в соцсетях драку в налоговой

Тюменцы горячо обсуждают драку сотрудниц в местной налоговой

В социальных сетях тюменцы горячо обсуждают драку сотрудников в налоговой инспекции. Некоторые из них хотели бы «почитать новости» о выяснении отношений работников других ведомств.