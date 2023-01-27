Требуем зрелищ! Тюменцы обсуждают в соцсетях драку в налоговой

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
За 40 минут сообщение про инцидент в налоговой собрало почти 200 репостов. Комментаторы обсудили работу в женском коллективе и искали видео случившегося.
«Судебные приставы не хотят подраться?», - иронизирует подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» Иван П.
Напомним, что «Наш город» запросил комментарий по данному инциденту в УМВД по Тюменской области.
«Ну в последний день никак не могли перетерпеть друг друга, детский сад какой-то, начальник если видел что конфликт в коллективе, должны были пресечь это ранее», - отметила Юлия Фролова.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице сотрудники налоговой инспекции устроили драку под гимн России.