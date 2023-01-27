Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
До 2023 года форум носил другое название – Interplastica. Эксперты считают, что ренейминг точно отражает нынешнее состояние химической промышленности. При этом отмечается, что ключевые цели выставки не изменились – это обмен опытом, применение инноваций, поиск партнёров для воплощения в жизнь совместных проектов. На форуме 2023 года большое внимание было уделено именно кооперации российских предприятий, пишут newizv.ru.
Гендиректор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов рассказал, что БСК сейчас производит примерно 100 видов товаров. Они востребованы практически во всех отраслях промышленности. При этом в малотоннажной химии всё ещё остаются позиции, по которым зависимость от импорта составляет 70 - 100%. В сложившейся ситуации это угрожает промышленной безопасности России.
Химическая промышленность нашей страны постепенно адаптируется, и преимущество у компаний, которые инвестировали в инновационные технологии. По словам Давыдова, БСК на протяжении последних десятилетий активно вкладывалась в науку.
«В химической отрасли долгий инвестиционный цикл – от начала проектирования до выхода на окупаемость нового продукта проходит лет десять, две пятилетки. Так что современную задачу химической отрасли я бы обозначил лозунгом «две пятилетки за три года», – заявил гендиректор Башкирской содовой компании.
Эдуард Давыдов считает, что импортозамещение в малотоннажной химии – задача, которая России вполне по силам. Он напомнил, что в 60-е годы ХХ века, после самой разрушительной в истории человечества войны, в Советском Союзе смогли построить более 400 химзаводов - сейчас именно они обеспечивают потребности Российской Федерации в крупнотоннажной химии.
Малотоннажное химическое производство можно создать при условии организации современных производств, способных выпускать 10 - 15 типов товаров из одного сырья при минимальной перенастройке производственных линий. И это реальная задача.
Давыдов отметил, что общался на выставке со многими коллегами, настрой их можно выразить фразой “Выстоим и победим”.
Основными направлениями в производстве Башкирской содовой компании являются следующие виды продукции: кальцинированная и каустическая сода, ПВХ, бикарбонат натрия, кальций хлористый, кабельные пластикаты, белые сажи, соляная кислота и другие виды продукции. Помимо этого, компания производит разные виды ПВХ и пластикатов, использующихся в кабельной, строительной отраслях, производстве автомобилей и не только.