До 2023 года форум носил другое название – Interplastica. Эксперты считают, что ренейминг точно отражает нынешнее состояние химической промышленности. При этом отмечается, что ключевые цели выставки не изменились – это обмен опытом, применение инноваций, поиск партнёров для воплощения в жизнь совместных проектов. На форуме 2023 года большое внимание было уделено именно кооперации российских предприятий, пишут newizv.ru.