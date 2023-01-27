Снегоуборочная техника разбила ограждение на набережной в Тюмени

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Из-за неосторожности водителя снегоуборочной машины на тюменской набережной оказались сломаны 3 гранитные плитки. На одной из них пошла серьезная трещина, вторую раздробило на несколько кусков, а третья и вовсе сломалась на пополам.
Теперь за сломанными плитами виднеется бетон и деревянные доски.
Набережная Туры — то место, которое показывают туристам в первую очередь. А местные жители часто устраивают здесь прогулки или приходят отдохнуть в праздники.
В конце 2020 года был обустроен левый берег Туры, но не всем тюменцам он пришелся по вкусу. Горожан не устроило, что всю «зелень», которая тут была, закатали в бетон. Также поступали жалобы на освещение набережной.