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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Снегоуборочная техника разбила ограждение на набережной в Тюмени

27 января 2023, 10:17
Фото: Читатель "Нашего Города"

Спецтехника раздробила гранитные плиты на тюменской набережной

Инцидент произошел сегодня на набережной Туры, одной из главных достопримечательностей города. Спецтехника чистила снег, но водитель перестарался и врезался в ограждение, сообщили читатели «Нашего Города».

Из-за неосторожности водителя снегоуборочной машины на тюменской набережной оказались сломаны 3 гранитные плитки. На одной из них пошла серьезная трещина, вторую раздробило на несколько кусков, а третья и вовсе сломалась на пополам.

Теперь за сломанными плитами виднеется бетон и деревянные доски.

Набережная Туры — то место, которое показывают туристам в первую очередь. А местные жители часто устраивают здесь прогулки или приходят отдохнуть в праздники. 

Фото: Читатель "Нашего Города"

В конце 2020 года был обустроен левый берег Туры, но не всем тюменцам он пришелся по вкусу. Горожан не устроило, что всю «зелень», которая тут была, закатали в бетон. Также поступали жалобы на освещение набережной. 

#Анна Доронина#Уборка снега#Набережная#Набережная Туры#Благоустройство#Общество#Тюмень#Тюменская область
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