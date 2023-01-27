Сегодня отмечает юбилей Сергей Великопольский — президент фонда имени В.И. Муравленко

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Александр Моор напомнил, что именно при юбиляре активно осваивалось самое большое из нефтяных месторождений нашей страны — Самотлорское, некогда рабочий поселок Нижневартовск стал крупнейшим городом ХМАО. А инженером человеческих душ Сергея Дмитриевича назвал Борис Щербин — один из основателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
В настоящее время Сергей Великопольский занимает должность почетного президента в фонде имени В.И. Муравленко.
Ранее «Наш город» сообщал, что Россия в несколько раз сократила объемы поставки нефти для недружественных государств.