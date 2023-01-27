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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Сегодня отмечает юбилей Сергей Великопольский — президент фонда имени В.И. Муравленко

27 января 2023, 13:01
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор поздравил с 85-летием почетного нефтяника Тюменской области

Александр Моор поздравил с 85-летием «инженера человеческих душ» Сергея Дмитриевича Великопольского, прославившегося вкладом в развитие ТЭК Западной Сибири. Об этом губернатор рассказал в своих соцсетях.

Александр Моор напомнил, что именно при юбиляре активно осваивалось самое большое из нефтяных месторождений нашей страны — Самотлорское, некогда рабочий поселок Нижневартовск стал крупнейшим городом ХМАО. А инженером человеческих душ Сергея Дмитриевича назвал Борис Щербин — один из основателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

В настоящее время Сергей Великопольский занимает должность почетного президента в фонде имени В.И. Муравленко.

Ранее «Наш город» сообщал, что Россия в несколько раз сократила объемы поставки нефти для недружественных государств.

Россия в несколько раз сократила отгрузку нефти через порты в западные страны
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#Западная Сибирь#ХМАО - Югра#Нефть#Фонд имени Муравленко#Виктор Муравленко#Александр Моор#Юбилей#Елена Чебоксарова
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