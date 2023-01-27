Сегодня отмечает юбилей Сергей Великопольский — президент фонда имени В.И. Муравленко

Александр Моор напомнил, что именно при юбиляре активно осваивалось самое большое из нефтяных месторождений нашей страны — Самотлорское, некогда рабочий поселок Нижневартовск стал крупнейшим городом ХМАО. А инженером человеческих душ Сергея Дмитриевича назвал Борис Щербин — один из основателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.