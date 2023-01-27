Руслан Кухарук посетил выставку, посвященную боевым подвигам тюменцев

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:32
Через бытовые предметы и личные вещи людей, которые жили в прошлом столетии, а также документальные источники, старые открытки и письма горожане смогут погрузиться в атмосферу времен тыловой Тюмени.
Экскурсоводы расскажут про тюменские госпитали, легендарный поезд-баню, оружие, используемое во время войны. Кухарук, побывавший на выставке, отмечает, что во время таких рассказов приводится множество личных примеров.
Ранее «Наш город» писал, что одну из улиц Тюмени планируют назвать в честь создателя поезда-бани Николая Войтика.