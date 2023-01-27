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Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 01:32

Updated Сегодня, 01:32

Руслан Кухарук посетил выставку, посвященную боевым подвигам тюменцев

27 января 2023, 01:29
Фото: 1MI

Жители Тюмени смогут побывать на выставке в честь подвига тюменцев в военные годы

В музее «Городская Дума» организована экспозиция в честь наших героев-земляков, прославившихся во время ВОВ. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

Через бытовые предметы и личные вещи людей, которые жили в прошлом столетии, а также документальные источники, старые открытки и письма горожане смогут погрузиться в атмосферу времен тыловой Тюмени.

Экскурсоводы расскажут про тюменские госпитали, легендарный поезд-баню, оружие, используемое во время войны. Кухарук, побывавший на выставке, отмечает, что во время таких рассказов приводится множество личных примеров.

Ранее «Наш город» писал, что одну из улиц Тюмени планируют назвать в честь создателя поезда-бани Николая Войтика.

 

Тюменские власти хотят назвать улицу именем создателя поезда-бани
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#Поезд#Герой России#Вооруженные войска#Военно-патриотическое воспитание#Великая Отечественная война#Ветераны ВОВ#Выставка#Выставки#Музей#Городская Дума#Елена Чебоксарова#Видео
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