Руслан Кухарук посетил выставку, посвященную боевым подвигам тюменцев

Жители Тюмени смогут побывать на выставке в честь подвига тюменцев в военные годы

В музее «Городская Дума» организована экспозиция в честь наших героев-земляков, прославившихся во время ВОВ. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава Тюмени Руслан Кухарук.