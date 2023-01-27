Резко увеличился спрос на коммерческую недвижимость в Тюменской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Цены на коммерческую недвижимость увеличились только на 6%.
«Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2022 года вырос на 18%. Стоимость квадратного метра при покупке повысилась на 6%», — говорится в исследовании, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы Авито.
Ранее «Наш город» сообщал, что размер дисконта в Тюмени на вторичном рынке жилья вырос в три раза — с полутора до четырех процентов за последний год.