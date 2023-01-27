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Posted 27 января 2023, 13:15

Published 27 января 2023, 13:15

Modified 27 января 2023, 13:15

Updated 27 января 2023, 13:15

В Тюмени резко вырос спрос на коммерческую недвижимость

Резко увеличился спрос на коммерческую недвижимость в Тюменской области

27 января 2023, 13:15
Фото: 1MI.

В Тюмени резко вырос спрос на коммерческую недвижимость

В областной столице за последний год сразу на 18% увеличился спрос на коммерческую недвижимость. По данным телеграм-канала «Авито Недвижимость», спрос на аренду, напротив, упал на 1%.

Цены на коммерческую недвижимость увеличились только на 6%.

«Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2022 года вырос на 18%. Стоимость квадратного метра при покупке повысилась на 6%», — говорится в исследовании, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы Авито.

Ранее «Наш город» сообщал, что размер дисконта в Тюмени на вторичном рынке жилья вырос в три раза — с полутора до четырех процентов за последний год. 

Число скидок на вторичном рынке недвижимости в Тюмени выросло в три раза
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#Общество#Экономика#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Коммерческая недвижимость
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