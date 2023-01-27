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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Пьяный тоболяк нанес ножевые ранения двум гостям

27 января 2023, 12:14
Фото: 1MI

В Тобольске задержали рецидивиста, ранившего женщину и ее сына

Сегодня ночью в тобольскую больницу привезли женщину и ее взрослого сына с ножевыми ранениями. Врачи незамедлительно позвонили в полицию. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области.
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Суд

Накануне 48-летняя гражданка пришла в гости к бывшему сожителю и поссорилась с его другом. Он порезал ей кисть руки, женщина вызвала своего 22-летнего сына. Приехавший спасать мать молодой человек заработал резаную рану пальца левой кисти.

Злоумышленником оказался 49-летний тоболяк, который уже был судим ранее. Его доставили в отдел полиции, там он признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ. В соответствии с этой статьей, мужчину могут отправить в тюрьму как максимум на два года.

Ранее «Наш город» сообщал, тюменский экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, отрицает свою вину.

Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению
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#Суд#Ранения#Новости#Злоумышленники#Полиция#Пострадавшие#Жертвы#Елена Чебоксарова
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