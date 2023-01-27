Пьяный тоболяк нанес ножевые ранения двум гостям

Злоумышленником оказался 49-летний тоболяк, который уже был судим ранее. Его доставили в отдел полиции, там он признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ. В соответствии с этой статьей, мужчину могут отправить в тюрьму как максимум на два года.