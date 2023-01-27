Пьяный тоболяк нанес ножевые ранения двум гостям

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Накануне 48-летняя гражданка пришла в гости к бывшему сожителю и поссорилась с его другом. Он порезал ей кисть руки, женщина вызвала своего 22-летнего сына. Приехавший спасать мать молодой человек заработал резаную рану пальца левой кисти.
Злоумышленником оказался 49-летний тоболяк, который уже был судим ранее. Его доставили в отдел полиции, там он признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ. В соответствии с этой статьей, мужчину могут отправить в тюрьму как максимум на два года.
Ранее «Наш город» сообщал, тюменский экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, отрицает свою вину.