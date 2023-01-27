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Posted 27 января 12:56

Published 27 января 12:56

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Практики Тюменской области пользуются большим спросом на платформе «Смартека»

27 января 2023, 12:56
Фото: сайт правительства Тюменской области
Агентство стратегических инициатив опубликовало топ-10 регионов-наставников чьи практики, размещенные на платформе «Смартека» стали самыми популярными в 2022 году для тиражирования в России. В число лидеров вошла Тюменская область, сообщает департамент информатизации региона.

Платформа «Смартека» — это сервис по обмену эффективными решениями актуальных задач для органов власти и учреждений. На платформе агрегируются успешные практики регионов и активных людей, какую бы позицию они не занимали: это могут быть чиновники, представители бизнеса, институтов развития или общественных организаций. Любой может не только представить на ней успешные кейсы социально-экономического развития, но и взять на вооружение опыт коллег.

Всего от региона на платформе опубликована 41 практика. Инициатором публикации некоторых из них является департамент информатизации Тюменской области.

Так, в категории «Образование» представлены следующие практики в области дополнительного ИТ-образования:

- «Школа программирования» — для подготовки специалистов под запросы работодателей, которая работает в Тюменской области с 2017 года. За это время актуальные ИТ-навыки получили более 1600 человек;

- «Школа юных нейроинженеров» — направлена на обучение старшеклассников основам нейротехнологий. Школа открыта в сентябре 2019 года, за это время обучение завершили 100 человек;

- программа по созданию сети классов «АйТиЛаб» и «РобоЛаб» — позволяет школьникам получить бесплатное дополнительное ИТ-образование.

Напомним, что данная практика стала самой тиражируемой практикой Тюменской области. На данный момент подобную модель ИТ-классов внедряют в 5 субъектах РФ: Магаданская область, Челябинская область, Оренбургская область, Тамбовская область и Республика Алтай.

В категории «Региональное и муниципальное управление» — 2 практики:

- «Программный комплекс учета и управления охотохозяйственным реестром» — система, позволяющая вести учет и управление охотохозяйственным реестром региона. В Тюменской области успешно эксплуатируется с 2016 года;

- «ИТ-навигатор мер федеральной и региональной поддержки» — сервис для информирования ИТ-компаний о действующих мерах поддержки и ключевых мероприятиях отрасли, собственная разработка центра информационных технологий Тюменской области. Посредством анкетирования осуществляется подбор подходящих для компании инструментов поддержки. Решение тиражировано в 4-х регионах России, а в 2021 году получило признание, став победителем на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2021».

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