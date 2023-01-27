Практики Тюменской области пользуются большим спросом на платформе «Смартека»

Платформа «Смартека» — это сервис по обмену эффективными решениями актуальных задач для органов власти и учреждений. На платформе агрегируются успешные практики регионов и активных людей, какую бы позицию они не занимали: это могут быть чиновники, представители бизнеса, институтов развития или общественных организаций. Любой может не только представить на ней успешные кейсы социально-экономического развития, но и взять на вооружение опыт коллег.