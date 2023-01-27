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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Новый парк появится на улице Республики в Тюмени

27 января 2023, 11:42
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени построят парк рядом с университетом культуры

В областной столице на улице Республики появится новое пространство для прогулок, выставок и лекций. По данным паблика «Тюмень – наш дом», в этом районе разместят зелёные зоны, площадку для детей.

Новое пространство построят рядом с университетом культуры.

«На территории сохранился фрагмент стены из красного кирпича от «аптекарского» магазина, который существовал в начале ХХ века. Стену сохранят, на территории разместят экспозицию, рассказывающую об истории развития аптекарского дела в Тюмени», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Ранее «Наш город» отмечал, что городские горки никто не обслуживает. На многих из них давно нет ледяного покрова.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Парк#Город#Чистый город#Деревья
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