Новый парк появится на улице Республики в Тюмени

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Новое пространство построят рядом с университетом культуры.
«На территории сохранился фрагмент стены из красного кирпича от «аптекарского» магазина, который существовал в начале ХХ века. Стену сохранят, на территории разместят экспозицию, рассказывающую об истории развития аптекарского дела в Тюмени», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Ранее «Наш город» отмечал, что городские горки никто не обслуживает. На многих из них давно нет ледяного покрова.