На бирже РЭО представлены золошлаковые отходы для производства бетона и цемента

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Биржа работает на базе торгового онлайн-сервиса, посредством которого можно покупать или продавать вторичное сырье. Эту площадку создали специалисты Российского экологического оператора, пишет издание newsnn.ru.
На платформе представлены лоты энергопредприятия «Интер РАО». Ими могут заинтересоваться заводы, выпускающие цемент и бетон из золошлака. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что одним из значимых направлений деятельности компании является вовлечение в повторный оборот промышленных отходов. Речь идет об использовании их в дорожном строительстве и производстве стройматериалов.
Буцаев раскрыл задачи четырех отраслевых программ по вовлечению вторичных ресурсов в промышленность, АПК, ЖКХ и строительство. Эти программы реализуются в рамках федпроекта, посвященного развитию в РФ экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Поставленные задачи предполагают, что к 2030 году 50% вторсырья должно использоваться в сельскохозяйственной сфере, 40% — в строительной отрасли и 34% — в промышленной.
Глава проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов уточнил, какие именно лоты представит продавец. Это зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси — типовые виды отходов золошлаков, которые могут также использовать другие покупатели или поставщики.
Золошлак остается в результате сжигания угля в котельных или на ТЭС. Образование золы-уноса происходит в ходе сухого удаления золы. Частицы золы оседают в циклонах и электрофильтрах, накапливаются в силосах. При мокром совместном удалении золы-уноса и топливных шлаков образуется золошлаковая смесь. В золоотвал она попадает в виде пульпы.
Особенно широко золошлаковые отходы используются в дорожном строительстве. Такие отходы задействуются, когда нужно создать дорожное полотно, укрепить основание, возвести насыпь. Применяют золошлаки и для гидравлических насыпных сооружений или укрепления грунта. В цементобетонах и асфальтобетонах данный материал может быть заполнителем или минеральным порошком.
В РФ сегодня реализуется программа, задачи которой сводятся к вовлечению вторсырья в дорожное строительство. Программа была разработана в рамках федерального проекта по развитию ЭЗЦ.