На бирже РЭО представлены золошлаковые отходы для производства бетона и цемента

На платформе представлены лоты энергопредприятия «Интер РАО». Ими могут заинтересоваться заводы, выпускающие цемент и бетон из золошлака. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что одним из значимых направлений деятельности компании является вовлечение в повторный оборот промышленных отходов. Речь идет об использовании их в дорожном строительстве и производстве стройматериалов.