nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев

27 января 2023, 10:06
Фото: nashgorod.ru

Куда обращаться тюменцам с жалобами на деревья

Жители Тюмени всегда делились на 2 категории: одни готовы отстаивать каждую веточку у березы, другие — поддерживают вырубку деревьев во имя развития города. У первых позиция более благородная, но и вторых можно понять. Что делать, если ветка тополя бьет в окно и не дает покоя?
Сюжет
Жалоба

В городской администрации имеется постановление, согласно которому в городе предусмотрена услуга по выдаче разрешительных документов на снос зеленых насаждений.

Фото: nashgorod.ru

Для того, чтобы получить эту услугу, нужно обратиться в департамент городского хозяйства Администрации города — 8 (3452) 46-41-84 (приемная), 8 (3452) 44-42-89.

Однако стоит учесть, что разрешение на вырубку может быть получено только, если причина для получение документа входит в перечень особо значимых. Так дерево должно мешать строительным работам, перекрывать источник наружного освещения или представлять опасность в силу своей ветхости.

Фото: nashgorod.ru

В постановлении городской администрации также сказано, что утрата зеленых насаждений в результате вынужденного сноса подлежит полной компенсации —  компенсационным озеленением.

В случае, когда вынужденный снос осуществляется в целях проведения работ, выполняемых за счет бюджетных средств компенсационное озеленение производится:

  • путем создания озелененных территорий не позднее двух с половиной лет с момента выдачи разрешения на снос зеленых насаждений;

  • путем осуществления благоустройства существующих озелененных территорий, иных объектов благоустройства, на которых имеются зеленые насаждения, не позднее полутора лет с момента выдачи разрешения на снос зеленых насаждений.

Фото: nashgorod.ru

Если вырубить дерево необходимо для работ на участке, оформленном под ИЖС, то платить за это придется самостоятельно. Однако это не отменяет необходимость. получения порубочного билета.

Фото: nashgorod.ru

Но не в каждом случае дерево придется уничтожать. Если зеленое насаждение относится к классу быстрорастущих пород в возрасте до 5 лет или медленнорастущих пород в возрасте до 10 лет, то оно подлежит пересадке в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Деревья#Вырубка деревьев#Поваленные деревья#Жалобы#Жалоба#Жалобы потребителей#Озеленение#Тюменская область#Тюмень
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
Вчера, 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23