Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев

Куда обращаться тюменцам с жалобами на деревья

Жители Тюмени всегда делились на 2 категории: одни готовы отстаивать каждую веточку у березы, другие — поддерживают вырубку деревьев во имя развития города. У первых позиция более благородная, но и вторых можно понять. Что делать, если ветка тополя бьет в окно и не дает покоя?

Сюжет Жалоба