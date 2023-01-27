Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:10
В городской администрации имеется постановление, согласно которому в городе предусмотрена услуга по выдаче разрешительных документов на снос зеленых насаждений.
Для того, чтобы получить эту услугу, нужно обратиться в департамент городского хозяйства Администрации города — 8 (3452) 46-41-84 (приемная), 8 (3452) 44-42-89.
Однако стоит учесть, что разрешение на вырубку может быть получено только, если причина для получение документа входит в перечень особо значимых. Так дерево должно мешать строительным работам, перекрывать источник наружного освещения или представлять опасность в силу своей ветхости.
В постановлении городской администрации также сказано, что утрата зеленых насаждений в результате вынужденного сноса подлежит полной компенсации — компенсационным озеленением.
В случае, когда вынужденный снос осуществляется в целях проведения работ, выполняемых за счет бюджетных средств компенсационное озеленение производится:
путем создания озелененных территорий не позднее двух с половиной лет с момента выдачи разрешения на снос зеленых насаждений;
путем осуществления благоустройства существующих озелененных территорий, иных объектов благоустройства, на которых имеются зеленые насаждения, не позднее полутора лет с момента выдачи разрешения на снос зеленых насаждений.
Если вырубить дерево необходимо для работ на участке, оформленном под ИЖС, то платить за это придется самостоятельно. Однако это не отменяет необходимость. получения порубочного билета.
Но не в каждом случае дерево придется уничтожать. Если зеленое насаждение относится к классу быстрорастущих пород в возрасте до 5 лет или медленнорастущих пород в возрасте до 10 лет, то оно подлежит пересадке в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.